Лига Европы. "Динамо" vs "Мальме": где и когда смотреть – видео

Сегодня, 19 сентября, киевское Динамо в матче первого тура группового этапа Лиги Европы сыграет со шведским Мальме. Об этом сообщает пресс-служба украинского клуба.
Поединок пройдет в Киеве на стадионе Олимпийский. Стартовый свисток судьи прозвучит в 20:00. Онлайн трансляцию матча можно будет посмотреть на телеканале Футбол 1.
Читайте также: Капитана "Шахтера" унесли с поля в тяжелом состоянии: видео
Динамо подходит к поединку не в лучших кондициях.
У киевлян – худший старт сезона в истории независимой Украины. В субботу бело-синие уступили в домашнем матче черниговской "Десне" – 1:2 (видео голов). Таким образом, они не могут победить уже в шести матчах кряду. После шести игр в чемпионате "Динамо" смогло завоевать лишь восемь очков – и занимает шестое место в турнирной таблице. Отставание от донецкого "Шахтера", который находится на вершине таблицы, составляет 13 очков.
Кроме того, в середине августа киевляне вылетели из квалификационного раунда Лиги чемпионов, уступив бельгийскому "Брюгге".
Читайте также: 30 млн евро. Назван самый дорогой футболист Украины: фото
Несмотря на удручающие результаты, главный тренер "Динамо" Алексей Михайличенко заявляет, что у него нет претензий к игрокам. По его словам, проблема кроется в неуверенности футболистов.
"Мальме" находится в более оптимальных кондициях. В последних восьми матчах шведы шесть раз победили, один раз сыграли вничью и лишь однажды потерпели поражение. После 23 туров в национальном чемпионате они занимают третье место с отставанием от лидера в три очка.
Читайте также: Футбол. Боевая ничья. Украина vs Нигерия: все голы – видео