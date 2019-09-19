Лига Европы. "Динамо" vs "Мальме": где и когда смотреть – видео

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Столичный клуб стартует в групповом этапе Лиге Европы

Сегодня, 19 сентября, киевское Динамо в матче первого тура группового этапа Лиги Европы сыграет со шведским Мальме. Об этом сообщает пресс-служба украинского клуба.

Поединок пройдет в Киеве на стадионе Олимпийский. Стартовый свисток судьи прозвучит в 20:00. Онлайн трансляцию матча можно будет посмотреть на телеканале Футбол 1.

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Динамо подходит к поединку не в лучших кондициях.

У киевлян – худший старт сезона в истории независимой Украины. В субботу бело-синие уступили в домашнем матче черниговской "Десне" – 1:2 (видео голов). Таким образом, они не могут победить уже в шести матчах кряду. После шести игр в чемпионате "Динамо" смогло завоевать лишь восемь очков – и занимает шестое место в турнирной таблице. Отставание от донецкого "Шахтера", который находится на вершине таблицы, составляет 13 очков.

Кроме того, в середине августа киевляне вылетели из квалификационного раунда Лиги чемпионов, уступив бельгийскому "Брюгге".

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Несмотря на удручающие результаты, главный тренер "Динамо" Алексей Михайличенко заявляет, что у него нет претензий к игрокам. По его словам, проблема кроется в неуверенности футболистов.

"Мальме" находится в более оптимальных кондициях. В последних восьми матчах шведы шесть раз победили, один раз сыграли вничью и лишь однажды потерпели поражение. После 23 туров в национальном чемпионате они занимают третье место с отставанием от лидера в три очка.

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Теги: футбол, динамо, видео, Лига Европы, трансляция, онлайн, мальме, матч
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