"МЮ" вырвал у "Бернли" ничью за 5 минут до свистка: видео

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"Манчестер Юнайтед" в последние пять минут матча забил два гола в ворота "Бернли" и сравнял счет

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В матче 24-го тура английской Премьер-лиги "Манчестер Юнайтед" сыграл вничью с "Бернли", который принимал дома на стадионе Олд Траффорд (Манчестер, Великобритания).

Встреча завершилась со счетом 2:2. "МЮ" забил два гола в посленюю пятиминутку.

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Открыл счет в игре нападающий "Бернли" Эшли Барнс в начале второго тайма после результативного ассиста полузащитника Джека Корка.

На 81-й минуте встречи в ворота "Манчестер Юнайдет" полетел еще один мяч - голевой пас отдал хавбек Эшли Вествуд, гол оформил форвард Крис Вуд.

В последние 5 минут до финального свистка полузащитник "Манчестер Юнайтед" Поль Погба реализовал пенальти, а следом забил и защитник хозяев поля Виктор Линделеф.

Имея 45 очков "МЮ" занимает 6-е место в турнирной таблице чемпионата Англии, "Бернли" (23) на 15-м. 

В 25-м туре, 2 февраля, "Бернли" дома встретится с "Саутгемптоном", а "Манчестер Юнайтед" на 3 февраля в гостях отыграет с "Лестер Сити".

Манчестер Юнайтед - Бернли 2:2

Голы: Погба (87, пен), Линделеф (93) - Барнс (51), Вуд (81)

"Манчестер Юнайтед": Де Хеа — Янг, Линделеф, Джонс, Шоу — Перейра, Матич, Погба — Мата, Лукаку Рашфорд.

"Бернли": Хитон — Бардсли, Тарковски, Ми, Тейлор — Хендрик, Корк, Вествуд, Макнейл — Барнс, Вуд.

Предупреждения: Мата — Барнс, Тэйлор, Корк. 

Фото: Twitter/Burnley FC, Manchester United

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Теги: Английская премьер-лига, футбол, видео, Манчестер Юнайтед, гол, премьер-лига, обзор матча, видео голов, бернли, Эшли Барнс, Поль Погба, Виктор Линделеф
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