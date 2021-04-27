Во вторник 27 апреля "Реал Мадрид" и лондонский "Челси" сыграют первый матч полуфинала Лиги чемпионов. Время и каналы трансляции смотрите в конце анонса.

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На пути к 1/2 ЛЧ Реал одолел в плей-офф "Аталанту" (3:1, 0:1) и "Ливерпуль" (3:1, 0:0). Челси оказался сильнее "Ателтико Мадрид" (2:0, 0:1) и "Порту" (0:2, 0:1).

Перед сегодняшним поединком "Реал" сыграл в нулевую ничью с "Бетисом". "Галактикос" занимают второе место в испанской Ла Лиге.

"Челси" же перед полуфиналом ЛЧ минимально обыграл "Вест Хэм" (0:1). Лондонцы – сейчас четвертые в Английской Премьер-лиге.

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По данным УЕФА, перед сегодняшней игрой в лазарете у "Реала" находятся травмированные капитан и легенда клуба Серхио Рамос, защитник Ферлан Менди, хавбек Федерико Вальверде и форвард Лукас Васкес. У "Челси" травмирован полузащитник Матео Ковачич.

Матч полуфинала Лиги чемпионов "Реал Мадрид" – "Челси" состоится во вторник 27 апреля на стадионе Альфред Ди Стефано. Онлайн трансляцию в 22:00 по киевскому времени покажут канал Футбол 1, платформы MEGOGO, OLL.TV, Vodafone TV, Киевстар Футбол TV и Воля TV.

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Трансляция - Подкасты UA-Футбол/YouTube

Марк Сировой

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