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Сегодня "Заря" играет в Лиге Европы: где и когда смотреть матч с венским "Рапидом" видео

Цей матеріал також доступний українською
19.08.2021, 14:59
Рапид - Заря (фото - Zorya Luhansk, Facebook)
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Сегодня луганская "Заря" и "Рапид" Вена сыграют первый матч квалификации Лиги Европы.

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Игра пройдет в Вене на стадионе "Вестштадион". Онлайн-трансляцию матча "Рапид" – "Заря" можно посмотреть в 22:00 в четверг 19 августа на канале УНИАН и платформе MEGOGO.

Ответная игра пройдет через неделю на "Славутич-Арене" в Запорожье. Победитель двухматчевого противостояния выйдет в групповой этап Лиги Европы, проигравший – вылетит в Лигу конференций.

"Рапид" в прошлом сезоне занял второе место в Чемпионате Австрии и начинал еврокубковый путь в квалификации Лиги чемпионов, однако вылетел от пражской "Спарты" (3:2 по сумме двух матчей). В квалификации ЛЕ "Рапид" выбил кипрский "Анортосис" (4:2).  

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Команда из Вены неуверенно начала нынешний сезон и после четырех туров занимает лишь 10 место в австрийской Бундеслиге. В последнем поединке "Рапид" проиграла "Райндорфу" из Альтаха (2:1).

"Заря" играет в квалификации ЛЕ как бронзовый призер Украинской Премьер-Лиги. Команда Виктора Скрыпника после четырех матчей нового сезона УПЛ идет на 10 месте, последний матч сыграла вничью с "Минаем" (1:1).

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