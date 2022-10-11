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"Шахтер" – "Реал": где и когда смотреть ответный матч Лиги чемпионов видео

Цей матеріал також доступний українською
11.10.2022, 10:16
Шахтер - Реал (афиша - пресс-служба ФК Шахтер Донецк)
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Донецкий "Шахтер" и Реал "Мадрид" сыграют 11 октября в четвертом тур группового этапа Лиги чемпионов.

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Игра пройдет на стадионе "Легии" в Варшаве. Посмотреть онлайн трансляцию матча "Шахтер" – "Реал" можно в 22:00 на платформах MEGOGO и Volia.TV.

Неделю назад "Шахтер" минимально уступил "Реалу" в Мадриде – 2:1. Донецкая команда идет на втором месте в группе F Лиги чемпионов, мадридцы – лидируют.

"Шахтер" – "Реал": где и когда смотреть ответный матч Лиги чемпионов

"Реал" считается фаворитом сегодняшнего матча. Ставки на победу испанцев принимают с коэффициентом около 1,4. На победу "Шахтера" – 7,3-8.

  • Киевское "Динамо" проваливает групповой этап Лиги Европы. Киевляне потерпели три поражения в трех матчах.

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