"Шахтер" – "Реал": где и когда смотреть ответный матч Лиги чемпионов

Донецкий "Шахтер" и Реал "Мадрид" сыграют 11 октября в четвертом тур группового этапа Лиги чемпионов.

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Игра пройдет на стадионе "Легии" в Варшаве. Посмотреть онлайн трансляцию матча "Шахтер" – "Реал" можно в 22:00 на платформах MEGOGO и Volia.TV.

Неделю назад "Шахтер" минимально уступил "Реалу" в Мадриде – 2:1. Донецкая команда идет на втором месте в группе F Лиги чемпионов, мадридцы – лидируют.

"Реал" считается фаворитом сегодняшнего матча. Ставки на победу испанцев принимают с коэффициентом около 1,4. На победу "Шахтера" – 7,3-8.

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Марко Сировой

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