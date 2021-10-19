UA
UA
Новости
Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Страхование
Личные деньги
Пенсия
Фондовый рынок
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

"Шахтер" vs "Реал": где и когда смотреть онлайн-трансляцию топ-матча Лиги чемпионов видео

Цей матеріал також доступний українською
19.10.2021, 10:17
Шахтер - Реал (фото - FC SHAKHTAR, Facebook)
Супербой Усик – Джошуа. Где смотреть, дата и время онлайн-трансляции этого бокс-поединка
Супербой Усик – Джошуа. Где смотреть, дата и время онлайн-трансляции этого бокс-поединка
"Поздравили" 10-ю бригаду ВСУ. Боевики сожгли свой блиндаж с оружием и боеприпасами: видео
"Поздравили" 10-ю бригаду ВСУ. Боевики сожгли свой блиндаж с оружием и боеприпасами: видео

Сегодня донецкий "Шахтер" сыграет с мадридским "Реалом" в Лиге чемпионов.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Игра состоится в Киеве на НСК Олимпийский 19 октября в 22:00. Онлайн-трансляцию матча "Шахтер" – "Реал" можно посмотреть на платформах MEGOGO и Volia TV.

Турнирное положение

"Шахтер" является аутсайдером группы D ЛЧ после неожиданного поражения от молдавского "Шерифа" (2:0) и ничьи с миланским "Интером" (0:0).

"Реал" занимает второе место. "Сливочные" обыграли "Интер" (0:1), но также сенсационно проиграли "Шерифу" (1:2).

Читайте также: Доходы "Шахтера" продолжают падать: клуб Рината Ахметова отчитался за сезон 2020/2021

"Шахтер" vs "Реал": где и когда смотреть онлайн-трансляцию топ-матча Лиги чемпионов

Потери

За "Шахтер" не сыграет основной форвард этого сезона – Лассина Траоре. 20-летний нападающий получил тяжелую травму в поединке с "Интером". Он может пропустить от семи месяцев до года, говорил спортдиректор "Шахтера" Сергей Палкин в интервью ProFootball Digital.  

Также команде не помогут травмированные Жуниор Мораес и Евгений Коноплянка, передает пресс-служба УЕФА. Кроме того, из-за повреждения ноги не сыграет лидер обороны Николай Матвиенко, говорил на предматчевой пресс-конференции главный тренер "Шахтера" Роберто де Дзерби.

В лазарете "Реала" – Эден Азар, Гарет Бейл, Лука Йович, Дани Карвахаль, Иско и Дани Себальос, сообщают в УЕФА.

История встреч

"Шахтер" и "Реал" встречались четырежды, каждый клуб имеет по две победы. В прошлом сезоне ЛЧ дончане дважды обыграли мадридцев – 2:3 и 2:0.

  • Завтра противостояние украинских и испанских грандов в Лиге чемпионов продолжится. Киевское "Динамо" на выезде сыграет с "Барселоной".

Читайте также: Феномен Вернидуба: как "Шериф" смог победить "Реал". Объясняем для "нефутбольных" людей 

Материал содержит реферальные ссылки. LIGA.net получит процент, если вы совершите покупку. Это никак не влияет на контент: мы писали его с соблюдением редакционных стандартов.
Марк Сировой
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
футбол Лига чемпионов Реал шахтер трансляция ЛЧ онлайн прямой эфир
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
DevOps з досвідом роботи від 3х років
Киев Semantrum
Керівник відділу контенту
Киев Semantrum
Керівник служби охорони
Киев Група Компаній ЛІГА
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 