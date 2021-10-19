"Шахтер" vs "Реал": где и когда смотреть онлайн-трансляцию топ-матча Лиги чемпионов

Сегодня донецкий "Шахтер" сыграет с мадридским "Реалом" в Лиге чемпионов.

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Игра состоится в Киеве на НСК Олимпийский 19 октября в 22:00. Онлайн-трансляцию матча "Шахтер" – "Реал" можно посмотреть на платформах MEGOGO и Volia TV.

Турнирное положение

"Шахтер" является аутсайдером группы D ЛЧ после неожиданного поражения от молдавского "Шерифа" (2:0) и ничьи с миланским "Интером" (0:0).

"Реал" занимает второе место. "Сливочные" обыграли "Интер" (0:1), но также сенсационно проиграли "Шерифу" (1:2).

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Потери

За "Шахтер" не сыграет основной форвард этого сезона – Лассина Траоре. 20-летний нападающий получил тяжелую травму в поединке с "Интером". Он может пропустить от семи месяцев до года, говорил спортдиректор "Шахтера" Сергей Палкин в интервью ProFootball Digital.

Также команде не помогут травмированные Жуниор Мораес и Евгений Коноплянка, передает пресс-служба УЕФА. Кроме того, из-за повреждения ноги не сыграет лидер обороны Николай Матвиенко, говорил на предматчевой пресс-конференции главный тренер "Шахтера" Роберто де Дзерби.

В лазарете "Реала" – Эден Азар, Гарет Бейл, Лука Йович, Дани Карвахаль, Иско и Дани Себальос, сообщают в УЕФА.

История встреч

"Шахтер" и "Реал" встречались четырежды, каждый клуб имеет по две победы. В прошлом сезоне ЛЧ дончане дважды обыграли мадридцев – 2:3 и 2:0.

Завтра противостояние украинских и испанских грандов в Лиге чемпионов продолжится. Киевское "Динамо" на выезде сыграет с "Барселоной".

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Марк Сировой

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