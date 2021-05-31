24-летний индонезиец Веддрик Леонардо побил мировой рекорд среди мужчин на третьем этапе Кубка мира по скоростному скалолазанию в Солт-Лейк-Сити. Об этом пишет пресс-служба IFSC.

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Впервые участвуя в соревнованиях мирового уровня, еще один индонезийский спид-альпинист, 20-летний Киромал Катибин, 28 мая в квалификации обновил мировой рекорд на 23 сотых секунды – до 5,258 с. Предыдущий рекорд продержался полтора года: в 2019 году результат 5,406 с показал Леонардо.

Однако достижение Катибина продержалось всего несколько часов. В золотом забеге вверх Леонардо "реваншировался" и преодолел 15-метровую стену за 5,208 секунды. Катибин же промахнулся по финишной кнопке.

Три спортсмена из Украины также были на состязаниях и показали неплохие результаты. Ярослав Ткач из Кременчуга занял восьмое место, Татьяна Колкотина из Днепра – 11-е, а Константин Павленко из Одессы – 14 место.

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Евгений Пилипенко

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