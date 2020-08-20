Украинка Юлия Левченко выиграла турнир в Польше, прыгнув два метра - видео

В польском городе Быдгоще на "Мемориале Ирены Шевинськой" в прыжках в высоту украинская пригунья Юлия Левченко показала лучший результат сезона, прыгнув два метра.

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Вторая украинка Ярослава Магучих заняла второе место с результатом 1,97 метра.

Третью позицию разделили прыгуньи с Сент-Люсии: Жаннель Шепер и Леверн Спенсер.

В воскресенье, 23 августа, Левченко снова выступит вместе с Магучих на этапе Бриллиантовой лиги в Стокгольме.

В марте 2019 года Юлия Левченко стала серебряным призером в прыжках в высоту на чемпионате Европы по легкой атлетике в помещении в шотландском Глазго.

стала серебряным призером 12 августа Левченко завоевала золото в прыжках в высоту в Европе.

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