Украинка Юлия Левченко выиграла турнир в Польше, прыгнув два метра - видео

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22-летняя легкоатлетка завоевала золотую награду

В польском городе Быдгоще на "Мемориале Ирены Шевинськой" в прыжках в высоту украинская пригунья Юлия Левченко показала лучший результат сезона, прыгнув два метра.

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Вторая украинка Ярослава Магучих заняла второе место с результатом 1,97 метра.

Третью позицию разделили прыгуньи с Сент-Люсии: Жаннель Шепер и Леверн Спенсер.

В воскресенье, 23 августа, Левченко снова выступит вместе с Магучих на этапе Бриллиантовой лиги в Стокгольме.

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Теги: Юлия Левченко, легкоатлетка, победа, ярослава магучих
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