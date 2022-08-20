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Усик — Джошуа. Где и во сколько можно бесплатно посмотреть главный боксерский бой года видео

Цей матеріал також доступний українською
20.08.2022, 14:05
Бой Усика и Джошуа в сентябре 2021 года (Фото: EPA)
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В ночь на 21 августа состоится бой-реванш между украинским чемпионом Александром Усиком и британцем Энтони Джошуа за пояса по версиям WBO, WBA, IBF и IBO в супертяжелом весе. Поединок пройдет в спортивном комплексе "Король Абдалла Спортс Сити" в Джидде, Саудовской Аравии.

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На кону – пояса, которые Усик отобрал у Джошуа во время предыдущего боя 25 сентября 2021 года. Тогда Усик одержал победу единогласным решением судей.

Итоги взвешивания: Джошуа – 110,9 кг, Усик – 100,5 кг.

В сентябре 2021-го вес Джошуа составлял 108,9 кг, Усика – 100,4 кг.

Усик не проиграл ни одного боя за профессиональную карьеру, выиграв 19 поединков, 13 из которых — нокаутом. На счету Энтони Джошуа — 24 победы и два поражения, 22 победы британец одержал нокаутом.

Где смотреть бой Усик — Джошуа в Украине и во сколько начало

Усик выкупил права на телетрансляцию боя в Украине и передал их украинским вещателям, а поэтому бой можно будет посмотреть бесплатно в прямом эфире.

Трансляция поединка состоится на MEGOGO телеканале "2+2", на платформе Киевстар ТВ, а также на каналах Суспильного.

Начало главного боя запланировано ориентировочно на 23:00 по Киеву.

  • 25 сентября 2021 года Усик одержал победу над Джошуа по очкам.
  • Джошуа сказал, что одна из причин его поражения – временная потеря зрения в девятом раунде из-за травмы глаза. Но он готов принять матч-реванш.
  • Усик прокомментировал победу, сказав, что это был "самый большой поединок в его карьере, но не самый трудный". Также Усик заявил, что с поясами хочет поехать в оккупированный Крым.

Смотрите также: Усик – Джошуа. Украинец и британец устроили первую дуэль взглядов перед реваншем – видео

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Дмитрий Гриниченко
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Энтони Джошуа бокс Александр Усик трансляция
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