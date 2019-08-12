В женской гимнастике - новое достижение: видео эффектного сальто

22-летняя американка Симона Байлз на национальном чемпионате впервые в истории среди женщин сумела выполнить на бревне двойное сальто назад, усложненное двумя винтами. Видео опубликовано в YouTube олимпийский команды США.

Приземление было не самым идеальным: она коснулась мата двумя руками, однако, учев чрезвычайную сложность элемента, судьи засчитали его.

15 лет назад такой элемент первым у мужчин выполнил северокореец Ли Чон Сон.

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