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Энрике Иглесиасу сегодня 45: как друзья поздравили его с днем рождения - видео

Энрике Иглесиасу сегодня 45: как друзья поздравили его с днем рождения - видео - Фото
Энрике Иглесиас (фото - личный Facebook)
08.05.2020, 10:23

"Король латинской эстрады" отмечает в этом году свой 45-летний юбилей

Сегодня известному испанскому певцу, модели, актеру, продюсеру и автору песен Энрике Иглесиасу исполняется 45 лет. Видео о том, как поздравили "короля латинской эстрады" друзья, выложили на официальном YouTube-канале Энрике и Анны Иглесиас.

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Энрике родился в Мадриде в семье знаменитого певца Хулио Иглесиаса. Он начал петь еще подростком, в 1995 году выпустил первый дебютный альбом, который был отмечен как "лучший латинский поп-альбом" на 39-й церемонии Грэмми в 1997 году.

Певец начинал карьеру под псевдонимом Энрике Мартинес, но сейчас весь мир знает его как Иглесиаса - автора более 40 синглов и 10 студийных альбомов. Многие из его песен - "Be with you", "Bailamos", "Hero". "Love To See You Cry", "Do You Know?", "Ring my bells" стали настоящими хитами вне времени.

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  • В сентябре 2019 года Google посвятил дудл дню рождения "королю блюза" Би Би Кинга.

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