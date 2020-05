Энрике Иглесиасу сегодня 45: как друзья поздравили его с днем рождения - видео

Энрике Иглесиас (фото - личный Facebook)

Сегодня известному испанскому певцу, модели, актеру, продюсеру и автору песен Энрике Иглесиасу исполняется 45 лет. Видео о том, как поздравили "короля латинской эстрады" друзья, выложили на официальном YouTube-канале Энрике и Анны Иглесиас.

Энрике родился в Мадриде в семье знаменитого певца Хулио Иглесиаса. Он начал петь еще подростком, в 1995 году выпустил первый дебютный альбом, который был отмечен как "лучший латинский поп-альбом" на 39-й церемонии Грэмми в 1997 году.

Певец начинал карьеру под псевдонимом Энрике Мартинес, но сейчас весь мир знает его как Иглесиаса - автора более 40 синглов и 10 студийных альбомов. Многие из его песен - "Be with you", "Bailamos", "Hero". "Love To See You Cry", "Do You Know?", "Ring my bells" стали настоящими хитами вне времени.

В сентябре 2019 года Google посвятил дудл дню рождения "королю блюза" Би Би Кинга.

