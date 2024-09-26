До Білорусі залетіло чотири "шахеди": один безпосередньо з Росії – OSINT
Вночі до Білорусі залетіли щонайменше чотири дрони-камікадзе типу Shahed – причому один зайшов безпосередньо з Росії. Про це повідомив білоруський опозиційний OSINT-проєкт "Беларускі Гаюн" з посиланням на українські моніторингові ресурси.
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Так, за їхніми даними, за минулу ніч до Білорусі залетіли щонайменше чотири російські "шахеди": перший зайшов у повітряний простір країни близько 00:13 у районі Любеча й через 30 хвилин повернувся до України.
А після цього безпілотники заходили до Білорусі о 02:29, 03:05 та 03:52 – причому один із них залетів до повітряного простору країни з Росії, а не з України, зауважує проєкт.
Цей шахед рухався у напрямку Гомеля, але що з ним трапилося після цього – невідомо, зазначає Беларускі Гаюн.
Але впродовж ночі чергували й два білоруські винищувачі в небі над південним сходом держави: перший злетів із "Барановичів" близько 00:30, а другий – о 02:50.
- Це вже не перший випадок, коли "шахеди" залітають до Білорусі, 29 серпня навіть вперше застосували авіацію для збиття безпілотника, повідомляли OSINT-фахівці. Протесту до РФ з боку офіційного Мінська такі факти не викликають, а коли Лукашенко заявив про нібито захід українських безпілотників, то це спричинило дипломатичне напруження між країнами.
- У ніч проти 26 вересня Росія вчергове атакувала Україну ударними дронами й керованими авіаракетами – вдалося збити 66 із 78 ворожих безпілотників.
- Також російський дрон зафіксували біля Рівненської АЕС – він пролетів "на критично низькій висоті".
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