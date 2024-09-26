В Беларусь залетело четыре "шахеда": один непосредственно из России – OSINT
Дрон-камикадзе типа Shahed (Иллюстративное фото: A. Gusev / Pacific Press)

Ночью в Беларусь залетели не менее четырех дронов-камикадзе типа Shahed – причем один зашел непосредственно из России. Об этом сообщил беларусский оппозиционный OSINT-проект "Беларускі Гаюн" со ссылкой на украинские мониторинговые ресурсы.

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Так, по их данным, за минувшую ночь в Беларусь залетели по меньшей мере четыре российских "шахеда": первый зашел в воздушное пространство страны около 00:13 в районе Любеча и через 30 минут вернулся в Украину.

А после этого беспилотники заходили в Беларусь в 02:29, 03:05 и 03:52 – причем один из них залетел в воздушное пространство страны из России, а не из Украины, отмечает проект.

Этот шахед двигался в направлении Гомеля, но что с ним произошло после этого – неизвестно, отмечает Беларускі Гаюн.

Но ночью дежурили и два беларусских истребителя в небе над юго-востоком государства: первый взлетел с "Барановичей" около 00:30, а второй – в 02:50.

Інфографіка: Telegram Беларускі Гаюн
Інфографика: Telegram Беларускі Гаюн

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