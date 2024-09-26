В Беларусь залетело четыре "шахеда": один непосредственно из России – OSINT

Дежурили и два беларусских истребителя в небе над юго-востоком государства

Дрон-камикадзе типа Shahed (Иллюстративное фото: A. Gusev / Pacific Press)

Ночью в Беларусь залетели не менее четырех дронов-камикадзе типа Shahed – причем один зашел непосредственно из России. Об этом сообщил беларусский оппозиционный OSINT-проект "Беларускі Гаюн" со ссылкой на украинские мониторинговые ресурсы.

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Так, по их данным, за минувшую ночь в Беларусь залетели по меньшей мере четыре российских "шахеда": первый зашел в воздушное пространство страны около 00:13 в районе Любеча и через 30 минут вернулся в Украину.

А после этого беспилотники заходили в Беларусь в 02:29, 03:05 и 03:52 – причем один из них залетел в воздушное пространство страны из России, а не из Украины, отмечает проект.

Этот шахед двигался в направлении Гомеля, но что с ним произошло после этого – неизвестно, отмечает Беларускі Гаюн.

Но ночью дежурили и два беларусских истребителя в небе над юго-востоком государства: первый взлетел с "Барановичей" около 00:30, а второй – в 02:50.

Інфографика: Telegram Беларускі Гаюн

Это уже не первый случай, когда "шахеды" залетают в Беларусь, 29 августа даже впервые применили авиацию для уничтожения беспилотника, сообщали OSINT-специалисты. Протеста в РФ со стороны официального Минска такие факты не вызывают, а когда Лукашенко заявил о якобы заходе украинских беспилотников, то это повлекло за собой дипломатическое напряжение между странами.

В ночь на 26 сентября Россия в очередной раз атаковала Украину ударными дронами и управляемыми авиаракетами – удалось сбить 66 из 78 вражеских беспилотников.

Также российский дрон зафиксировали возле Ровенской АЭС – он пролетел "на критически низкой высоте".

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