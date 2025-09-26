Дрон вибухнув за 800 метрів від Південноукраїнської АЕС – МАГАТЕ

Спостерігачі МАГАТЕ повідомили про збиття й вибух БпЛА приблизно за 800 метрів від периметра Південноукраїнської атомної електростанції

Південноукраїнська АЕС (Фото: Енергоатом)

Пізно ввечері 24 вересня й уранці 25-го довкола Південноукраїнської атомної електростанції кружляли 22 безпілотники, а деякі з них підлетіли на відстань лише пів кілометра. Про це йдеться у заяві генерального директора Міжнародного агентства з атомної енергії Рафаеля Гроссі.

За словами міжнародних спостерігачів, дрон вибухнув за 800 метрів від Південноукраїнської АЕС.

"Зі свого місця проживання поблизу станції члени команди МАГАТЕ чули стрілянину й вибухи близько 01:00 за місцевим часом, і сьогодні вони відвідали місце падіння одного з безпілотників, спостерігаючи кратер розміром чотири квадратні метри на поверхні та глибиною близько одного метра", – йдеться у повідомленні.

За даними МАГАТЕ, металеві конструкції поблизу місця вибуху були уражені уламками, також пошкоджено регіональну лінію електропередач на 150 кіловольтів. Вона не була під'єднана до АЕС і безпосереднього впливу на ядерну безпеку не було.

Гроссі, коментуючи вибух БпЛА, закликав Україну й Росію "проявити максимальну військову стриманість навколо всіх важливих ядерних об'єктів".

"Дрони знову пролітають занадто близько до атомних електростанцій, ставлячи під загрозу ядерну безпеку. На щастя, інцидент минулої ночі не призвів до жодних пошкоджень самої Південноукраїнської атомної електростанції. Наступного разу нам може не так пощастити", – йдеться у заяві.

Південноукраїнська АЕС, що розташована на півдні України в Миколаївській області, є однією трьох українських АЕС, що працюють.