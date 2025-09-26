Дрон взорвался в 800 метрах от Пивденноукраинской АЭС – МАГАТЭ

Наблюдатели МАГАТЭ сообщили о сбивании и взрыве БпЛА примерно в 800 метрах от периметра Пивденноукраинской атомной электростанции

Пивденноукраинская АЭС (Фото: Энергоатом)

Поздно вечером 24 сентября и утром 25-го вокруг Пивденноукраинской атомной электростанции кружили 22 беспилотника, а некоторые из них подлетели на расстояние всего полкилометра. Об этом говорится в заявление генерального директора Международного агентства по атомной энергии Рафаэля Гросси.

По словам международных наблюдателей, дрон взорвался в 800 метрах от Пивденноукраинской АЭС.

"Со своего места жительства вблизи станции члены команды МАГАТЭ слышали стрельбу и взрывы около 01:00 по местному времени, и сегодня они посетили место падения одного из беспилотников, наблюдая кратер размером четыре квадратных метра на поверхности и глубиной около одного метра", – говорится в сообщении.

По данным МАГАТЭ, металлические конструкции вблизи места взрыва были поражены осколками, также повреждена региональная линия электропередач на 150 киловольт. Она не была подключена к АЭС и непосредственного влияния на ядерную безопасность не было.

Гросси, комментируя взрыв БпЛА, призвал Украину и Россию "проявить максимальную военную сдержанность вокруг всех важных ядерных объектов".

"Дроны снова пролетают слишком близко к атомным электростанциям, ставя под угрозу ядерную безопасность. К счастью, инцидент прошлой ночью не привел ни к каким повреждениям самой Пивденноукраинской атомной электростанции. В следующий раз нам может не так повезти", – говорится в заявлении.

Пивденноукраинская АЭС, расположенная на юге Украины в Николаевской области, является одной трех действующих украинских АЭС.