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ФСБ звинувачує білоруських виробників зброї у зриві постачань для окупантів – ССО

Этот материал также доступен на русском
23.10.2023, 16:40
ФСБ звинувачує білоруських виробників зброї у зриві постачань для окупантів – ССО - Фото
ФСБ (Фото: EPA)

Федеральна служба безпеки РФ звинувачує білоруський військово-промисловий комплекс у зриві постачання техніки для окупантів: ті віддали пріоритет постачанню до Ірану. Про це повідомляє Центр національного спротиву, створений Силами спецоперацій, з посиланням на білоруське підпілля.

Куратори з російської спецслужби, які прикріплені до місцевого ВПК, звинувачують останній у зриві постачання оплаченої техніки для Збройних сил Росії, пише ЦНС.

Так, Комітету держбезпеки Білорусі "зробили зауваження" щодо відвантаження продукції білоруського ВПК партнерам з Ірану, передає Центр спротиву.

"Йдеться про модернізовані елементи ракетних систем залпового вогню (труби), окремі запчастини до безпілотників, елементи автоматизованих систем управління військами та засоби радіоелектронної протидії", – пише відомство.

У Росії "незадоволені" такою пріоритетністю та вимагають почати тиск на керівників білоруських підприємств та розпочати перевірку, щоб притягнути причетних до відповідальності, підсумовує ЦНС.

  • ЦНС повідомляв, що у відомчі госпіталі силових структур Білорусі почали прибувати на лікування поранені бойовики зі складу розформованої терористичної Групи Вагнера.
  • За даними відомства, ФСБ РФ та КДБ Білорусі планують влаштувати провокацію на одному з промислових об’єктів Білорусі, щоб звинуватити в цьому Україну. 

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Артем Джеріпа
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