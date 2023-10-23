ФСБ звинувачує білоруських виробників зброї у зриві постачань для окупантів – ССО

Федеральна служба безпеки РФ звинувачує білоруський військово-промисловий комплекс у зриві постачання техніки для окупантів: ті віддали пріоритет постачанню до Ірану. Про це повідомляє Центр національного спротиву, створений Силами спецоперацій, з посиланням на білоруське підпілля.

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Куратори з російської спецслужби, які прикріплені до місцевого ВПК, звинувачують останній у зриві постачання оплаченої техніки для Збройних сил Росії, пише ЦНС.

Так, Комітету держбезпеки Білорусі "зробили зауваження" щодо відвантаження продукції білоруського ВПК партнерам з Ірану, передає Центр спротиву.

"Йдеться про модернізовані елементи ракетних систем залпового вогню (труби), окремі запчастини до безпілотників, елементи автоматизованих систем управління військами та засоби радіоелектронної протидії", – пише відомство.

У Росії "незадоволені" такою пріоритетністю та вимагають почати тиск на керівників білоруських підприємств та розпочати перевірку, щоб притягнути причетних до відповідальності, підсумовує ЦНС.

ЦНС повідомляв, що у відомчі госпіталі силових структур Білорусі почали прибувати на лікування поранені бойовики зі складу розформованої терористичної Групи Вагнера.

За даними відомства, ФСБ РФ та КДБ Білорусі планують влаштувати провокацію на одному з промислових об’єктів Білорусі, щоб звинуватити в цьому Україну.

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