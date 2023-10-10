Нацспротив: Спецслужби РФ та Білорусі хочуть здійснити провокацію, звинувативши Україну
Федеральна служба безпеки Росії та Комітет державної безпеки Білорусі планують влаштувати провокацію на одному з промислових об’єктів Білорусі, щоб звинуватити в цьому Україну. Про це йдеться у повідомленні Центру національного спротиву (ЦНС).
В ЦНС зазначають, що наразі об’єктом для теракту розглядається нафтобаза "БРЕСТОБЛНЕФТЕПРОДУКТ", яка розташована поблизу населеного пункту Прилуки Брестської області.
Теракт планують здійснити з використанням скиду з безпілотника.
Центр додає, що за інформацією від білоруського підпілля, в серпні 2023 року представники терористичної групи Вагнера проводили аеророзвідку об’єктів. Вони намагалися обрати потенційне місце для проведення подібної операції.
- 7 жовтня 2023 року ЦНС повідомив, що рівень підтримки окупантів на тимчасово окупованих територіях півдня України не перевищує 5%.
- 9 жовтня Центр нацспротиву заявив, що представники терористичної групи Вагнера навчали бійців ХАМАСу скидам із дронів і штурмам у країнах Африки.
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