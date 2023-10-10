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Нацспротив: Спецслужби РФ та Білорусі хочуть здійснити провокацію, звинувативши Україну

Этот материал также доступен на русском
10.10.2023, 15:24
Нацспротив: Спецслужби РФ та Білорусі хочуть здійснити провокацію, звинувативши Україну - Фото
ФСБ (фото - скриншот із відео)

Федеральна служба безпеки Росії та Комітет державної безпеки Білорусі планують влаштувати провокацію на одному з промислових об’єктів Білорусі, щоб звинуватити в цьому Україну. Про це йдеться у повідомленні Центру національного спротиву (ЦНС).

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В ЦНС зазначають, що наразі об’єктом для теракту розглядається нафтобаза "БРЕСТОБЛНЕФТЕПРОДУКТ", яка розташована поблизу населеного пункту Прилуки Брестської області.

Теракт планують здійснити з використанням скиду з безпілотника.

Розташування Брестоблнефтепродукт до кордону з Україною (фото – Центр нацспротиву)

Центр додає, що за інформацією від білоруського підпілля, в серпні 2023 року представники терористичної групи Вагнера проводили аеророзвідку об’єктів. Вони намагалися обрати потенційне місце для проведення подібної операції.

ДОВІДКА. Центр національного спротиву (ЦНС) — це підрозділ при Командуванні Сил спеціальних операцій Збройних Сил України, який навчає цивільне населення методам спротиву окупантам та організовує цей спротив на тимчасово окупованих територіях (ТОТ) України.
  • 7 жовтня 2023 року ЦНС повідомив, що рівень підтримки окупантів на тимчасово окупованих територіях півдня України не перевищує 5%.
  • 9 жовтня Центр нацспротиву заявив, що представники терористичної групи Вагнера навчали бійців ХАМАСу скидам із дронів і штурмам у країнах Африки.

Читайте також: Кремль вирішив вивезти більшість вагнерівців до Африки – Центр спротиву

Калінін Артемій
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