Нацспротив: Спецслужби РФ та Білорусі хочуть здійснити провокацію, звинувативши Україну

Федеральна служба безпеки Росії та Комітет державної безпеки Білорусі планують влаштувати провокацію на одному з промислових об’єктів Білорусі, щоб звинуватити в цьому Україну. Про це йдеться у повідомленні Центру національного спротиву (ЦНС).

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В ЦНС зазначають, що наразі об’єктом для теракту розглядається нафтобаза "БРЕСТОБЛНЕФТЕПРОДУКТ", яка розташована поблизу населеного пункту Прилуки Брестської області.

Теракт планують здійснити з використанням скиду з безпілотника.

Центр додає, що за інформацією від білоруського підпілля, в серпні 2023 року представники терористичної групи Вагнера проводили аеророзвідку об’єктів. Вони намагалися обрати потенційне місце для проведення подібної операції.

ДОВІДКА. Центр національного спротиву (ЦНС) — це підрозділ при Командуванні Сил спеціальних операцій Збройних Сил України, який навчає цивільне населення методам спротиву окупантам та організовує цей спротив на тимчасово окупованих територіях (ТОТ) України.

7 жовтня 2023 року ЦНС повідомив, що рівень підтримки окупантів на тимчасово окупованих територіях півдня України не перевищує 5%.

9 жовтня Центр нацспротиву заявив, що представники терористичної групи Вагнера навчали бійців ХАМАСу скидам із дронів і штурмам у країнах Африки.

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