Нацсопротивление: Спецслужбы РФ и Беларуси хотят осуществить провокацию, обвинив Украину

Федеральная служба безопасности России и Комитет государственной безопасности Беларуси планируют устроить провокацию на одном из промышленных объектов Беларуси, чтобы обвинить в этом Украину. Об этом говорится в сообщении Центра национального сопротивления (ЦНС).

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В ЦНС отмечают, что в настоящее время объектом для теракта рассматривается нефтебаза "БРЕСТОБЛНЕФТЕПРОДУКТ", расположенная вблизи населенного пункта Прилуки Брестской области.

Теракт планируется осуществить с использованием сброса с беспилотника.

Центр добавляет, что по информации от беларуского подполья, в августе 2023 года представители террористической группы Вагнера проводили аэроразведку объектов. Они пытались выбрать потенциальное место для проведения подобной операции.

СПРАВКА. Центр национального сопротивления (ЦНС) — это подразделение при Командовании Сил специальных операций Вооруженных Сил Украины, которое обучает гражданское население методам сопротивления оккупантам и организует это сопротивление на временно оккупированных территориях (ВОТ) Украины.

7 октября 2023 года ЦНС сообщил, что уровень поддержки оккупантов на временно оккупированных территориях юга Украины не превышает 5%.

9 октября Центр нацсопротивления заявил, что представители террористической группы Вагнера обучали бойцов ХАМАСа сбросам с дронов и штурмам в странах Африки.

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