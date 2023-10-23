ФСБ обвиняет беларуских производителей оружия в срыве поставок для оккупантов – ССО

Федеральная служба безопасности РФ обвиняет беларуский военно-промышленный комплекс в срыве поставок техники для оккупантов: те отдали приоритет поставкам в Иран. Об этом сообщает Центр национального сопротивления, созданный Силами спецопераций, со ссылкой на беларуское подполье.

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Кураторы из российской спецслужбы, прикрепленные к местному ВПК, обвиняют последний в срыве поставок оплаченной техники для Вооруженных сил России, пишет ЦНС.

Так, Комитету госбезопасности Беларуси "сделали замечание" по отгрузке продукции беларуского ВПК партнерам из Ирана, передает Центр сопротивления.

"Речь идет о модернизированных элементах ракетных систем залпового огня (трубы), отдельных запчастях к беспилотникам, элементах автоматизированных систем управления войсками и средствах радиоэлектронного противодействия", – пишет ведомство.

В России "недовольны" такой приоритетностью и требуют начать давление на руководителей беларуских предприятий и начать проверку, чтобы привлечь причастных к ответственности, заключает ЦНС.

ЦНС сообщал, что в ведомственные госпитали силовых структур Беларуси начали прибывать на лечение раненые боевики из состава расформированной террористической Группы Вагнера.

По данным ведомства, ФСБ РФ и КГБ Беларуси планируют устроить провокацию на одном из промышленных объектов Беларуси, чтобы обвинить в этом Украину.

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