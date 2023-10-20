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500 000 протитанкових мін встановлено на північному кордоні України: дані генерала Наєва

Этот материал также доступен на русском
20.10.2023, 13:25
500 000 протитанкових мін встановлено на північному кордоні України: дані генерала Наєва - Фото
Сергій Наєв (скриншот)

Північ України убезпечена від нового заходу автомобільної та важкої військової техніки ворога сотнями тисяч протитанкових мін. Про це повідомив Укрінформу командувач об'єднаних сил ЗСУ генерал-лейтенант Сергій Наєв.

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На основних напрямках ймовірного наступу супротивника з червня 2022 року встановлено протитанкові мінні поля, протитанкові групи мін, комплекти протипіхотних вибухових пристроїв, фугасів та мінованих завалів.

"Щільність мінно-вибухових загороджень у нашій смузі відповідальності збільшена у 16 разів", – сказав Наєв, порівнюючи із ситуацією, ймовірно, на момент вторгнення у лютому 2022 року.

За його словами, створюються такі умови, щоб державний кордон України на півночі був "повністю непрохідним для ворожих сил".

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Євген Пилипенко
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БІЛОРУСЬвійнапівнічСергій Наєвміна
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