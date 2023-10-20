500 000 протитанкових мін встановлено на північному кордоні України: дані генерала Наєва

Північ України убезпечена від нового заходу автомобільної та важкої військової техніки ворога сотнями тисяч протитанкових мін. Про це повідомив Укрінформу командувач об'єднаних сил ЗСУ генерал-лейтенант Сергій Наєв.

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На основних напрямках ймовірного наступу супротивника з червня 2022 року встановлено протитанкові мінні поля, протитанкові групи мін, комплекти протипіхотних вибухових пристроїв, фугасів та мінованих завалів.

"Щільність мінно-вибухових загороджень у нашій смузі відповідальності збільшена у 16 разів", – сказав Наєв, порівнюючи із ситуацією, ймовірно, на момент вторгнення у лютому 2022 року.

За його словами, створюються такі умови, щоб державний кордон України на півночі був "повністю непрохідним для ворожих сил".

Після провалу тотального вторгнення РФ із півночі та вигнання їх звідти росіяни ходять малими диверсійними групами через кордон до Сумської, Чернігівської та Харківської областей. Тактична авіація та дрони противника на постійній основі "працюють" по прикордонних районах України.

На півночі Сили оборони посилюють ППО в очікуванні зими та нових ракетно-дронових ударів окупантів по інфраструктурі та військових об'єктах.

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