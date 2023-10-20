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500 000 противотанковых мин установлено на северной границе Украины: данные генерала Наева

Цей матеріал також доступний українською
20.10.2023, 13:25
500 000 противотанковых мин установлено на северной границе Украины: данные генерала Наева - Фото
Сергей Наев (скриншот)

Север Украины обезопасили от нового захода автомобильной и тяжелой военной техники врага сотнями тысяч противотанковых мин. Об этом сообщил Укринформу командующий объединенными силами ВСУ генерал-лейтенант Сергей Наев.

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На основных направлениях вероятного наступления противника с июня 2022 года установлено противотанковые минные поля, противотанковые группы мин, комплекты противопехотных взрывных устройств, фугасов та минированных завалов.

"Плотность минно-взрывных заграждений в нашей полосе ответственности увеличена в 16 раз", – сказал Наев, сравнивания с ситуацией, вероятно, на момент вторжения в феврале 2022 года.

По его словам, создаются такие условия, чтобы государственная граница Украины на севере была "полностью непроходима для враждебных сил".

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Євген Пилипенко
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