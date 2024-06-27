Казахстан не буде видавати Україні підозрюваного у замаху на Садикова: Загальне правило

Один з підозрюваних сам здався казахській владі через чотири дні після замаху у Києві

Айдос Садиков (Фото: Facebook журналіста)

Голова сенату парламенту Казахстану Маулен Ашимбаєв заявив: країна не видасть Україні підозрюваного у замаху на вбивство опозиційного журналіста Айдоса Садикова – принцип діє щодо всіх казахських громадян. Слова посадовця передає Радіо Азаттик (місцеве відділення Радіо Свобода).

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"Це в цілому, не щодо цієї ситуації, а в цілому принцип: Казахстан не видає своїх громадян іншим державам", – заявив Ашимбаєв.

Також політик назвав "провокаціями та інсинуаціями" заяви, що Казахстан та його державні органи були зацікавлені у замаху на Садикова.

Парламентар заявив, що Генеральна прокуратура Казахстану доєдналася до розслідування й перебуває на зв'язку з колегами в українському відомстві.

У цій ситуації, стверджував Ашимбаєв, заяви про зацікавленість Казахстану у замаху: "Повністю не відповідають реальності та є прямими провокаціями для того, щоб залучити Казахстан до якихось геополітичних ігор".

21 червня, через чотири дні після замаху, одного з підозрюваних затримали – Алтай Жаканбаєв самостійно звернувся до органів внутрішніх справ Казахстану.

Подружжя Садикових живе у Києві з 2014 року – з того часу, як проти дружини Айдоса Наталії порушили кримінальну справу у Казахстані. Восени 2023 року Садикови були оголошені казахською владою в розшук за звинуваченням у розпалюванні ворожнечі. Подружжя веде YouTube-канал Бәсе, де, зокрема, піддає критиці офіційний Казахстан і викриває його олігархів.

Вдень 18 червня у Шевченківському районі Києва був скоєний замах на Садикова.

Правоохоронці повідомили про підозру Атаю Жаканбаєву та Мейраму Каратаєву, які, за даними слідства, прибули до Києва 2 червня, орендували житло за різними адресами, придбали автомобіль Opel Vectra, а 8 червня забронювали квартиру поруч із Садиковим.

Дружина опозиціонер висловила думку, що в її чоловіка стріляв професійний кілер – подружжя перебувало разом в авто на момент нападу.

Президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв прокоментував напад на Садикова та заявив, що доручив направити офіційні запити українській стороні щодо інциденту, у разі потреби казахстанські офіційні органи готові долучитися до розслідування.

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