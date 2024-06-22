Одного з підозрюваних у замаху на казахського журналіста Садикова затримали

Айдос Садиков (Фото: Facebook)

Одного з підозрюваних у замаху на казахського опозиційного журналіста Айдоса Садикова затримали – він сам звернувся до органів внутрішніх справ Казахстану. Про це йдеться у повідомленні пресслужби генпрокуратури країни.

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Зазначається, що 21 червня Алтай Жаканбаєв самостійно звернувся до органів внутрішніх справ Республіки Казахстан, де його допитали за обставинами справи.

Цього ж дня його затримано за підозрою в скоєнні цього злочину. Другого підозрюваного Мейрама Каратаєва розшукують.

Правоохоронці повідомили про підозру Атаю Жаканбаєву та Мейраму Каратаєву, які, за даними слідства, прибули в Київ 2 червня, орендували житло за різними адресами, придбали автомобіль Opel Vectra, а 8 червня забронювали квартиру поруч із Садиковим.

Дружина опозиціонера Наталія Садикова в інтерв'ю Радіо Азаттик висловила думку, що в її чоловіка стріляв професійний кілер – подружжя перебувало разом в авто в момент нападу.

Президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв прокоментував напад на Садикова та заявив, що доручив направити офіційні запити українській стороні щодо інциденту, у разі потреби казахстанські офіційні органи готові долучитися до розслідування.

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