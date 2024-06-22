Одного из подозреваемых в покушении на казахского журналиста Садыкова задержали

Айдос Садыков (Фото: Facebook)

Одного из подозреваемых в покушении на казахского оппозиционного журналиста Айдоса Садикова задержали – он сам обратился в органы внутренних дел Казахстана. Об этом говорится в сообщении пресс-службы генпрокуратуры страны.

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Отмечается, что 21 июня Алтай Жаканбаев самостоятельно обратился в органы внутренних дел Республики Казахстан, где был допрошен по обстоятельствам дела.

В этот же день он задержан по подозрению в совершении этого преступления. Второго подозреваемого Мейрама Каратаева разыскивают.

Правоохранители сообщили о подозрении Атаю Жаканбаеву и Мейраму Каратаеву , которые, по данным следствия, прибыли в Киев 2 июня, арендовали жилье по разным адресам, приобрели автомобиль Opel Vectra, а 8 июня забронировали квартиру рядом с Садыковым.

Жена оппозиционера Наталья Садыкова в интервью Радио Азаттик выразила мнение, что в ее мужа стрелял профессиональный киллер – супруги находились вместе в автомобиле в момент нападения.

Президент Казахстана Касим-Жомарт Токаев прокомментировал нападение на Садыкова и заявил, что поручил направить официальные запросы украинской стороне по поводу инцидента, в случае необходимости казахстанские официальные органы готовы присоединиться к расследованию.

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