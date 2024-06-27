Казахстан не будет выдавать Украине подозреваемого в покушении на Садыкова: Общее правило

Один из подозреваемых сам сдался казахским властям через четыре дня после покушения в Киеве

Айдос Садыков (Фото: Facebook журналиста)

Председатель сената парламента Казахстана Маулен Ашимбаев заявил: страна не выдаст Украине подозреваемого в покушении на убийство оппозиционного журналиста Айдоса Садыкова – принцип действует по отношению ко всем казахским гражданам. Слова чиновника передает Радио Азаттык (местное отделение Радио Свобода).

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"Это в целом, не в отношении этой ситуации, а в целом принцип: Казахстан не выдаёт своих граждан другим государствам", – заявил Ашимбаев.

Также политик назвал "провокациями и инсинуациями" заявления, что Казахстан и его государственные органы были заинтересованы в покушении на Садыкова.

Парламентарий заявил, что Генеральная прокуратура Казахстана присоединилась к расследованию и находится на связи с коллегами в украинском ведомстве.

В этой ситуации, утверждал Ашимбаев, заявления о заинтересованности Казахстана в покушении: "Полностью не соответствуют реальности и являются прямыми провокациями для того, чтобы вовлечь Казахстан в какие-то геополитические игры ".

21 июня, четыре дня спустя после покушения, одного из подозреваемых задержали – Алтай Жаканбаев самостоятельно обратился в органы внутренних дел Казахстана.

Супруги Садыковых живут в Киеве с 2014 года – с тех пор, как против жены Айдоса Натальи возбудили уголовное дело в Казахстане. Осенью 2023 года Садыковы были объявлены казахскими властями в розыск по обвинению в разжигании вражды. Супруги ведут YouTube-канал Бәсе, где, в частности, критикуют официальный Казахстан и разоблачают его олигархов.

Днем 18 июня в Шевченковском районе Киева было совершено покушение на Садыкова.

Правоохранители сообщили о подозрении Атаю Жаканбаеву и Мейраму Каратаеву, которые, по данным следствия, прибыли в Киев 2 июня, арендовали жилье по разным адресам, приобрели автомобиль Opel Vectra, а 8 июня забронировали квартиру рядом с Садыковым.

Жена оппозиционер выразила мнение, что в ее мужа стрелял профессиональный киллер – супруги находились вместе в автомобиле на момент нападения.

Президент Казахстана Касим-Жомарт Токаев прокомментировал нападение на Садыкова и заявил, что поручил направить официальные запросы украинской стороне по поводу инцидента, в случае необходимости казахстанские официальные органы готовы присоединиться к расследованию.

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