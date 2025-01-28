Пентагон призупинив усі нові контракти для американської армії – Bloomberg
Міністр оборони США Піт Гексет призупинив усі нові контракти для армії, а також заявки на нові програми, що "викликає шок" в оборонній промисловості. Про це повідомила агенція Bloomberg з посиланням на два поінформовані джерела та відповідний електронний лист.
Співбесідники розповіли, що пауза може тривати лише 10 днів, але потенційно може продовжуватися місяцями. Вони говорили на умовах анонімності, оскільки рішення Пентагону ще не було оприлюднене.
Затримка частково пов'язана з переглядом положень про різноманітність, рівність та інклюзивність у контрактах, але також нові адміністрації можуть використати її для оцінки пріоритетів та вивільнення фінансування. Водночас перегляд не впливає на виконання вже укладених контрактів.
Американська армія у своїй заяві підтвердила, що перегляд відбувається, але заявила, що "укладання контрактів триває", але водночас не надала жодних подробиць.
Пентагон не відповів на запит Bloomberg щодо коментаря. ЗМІ зазначає: неясно, чи буде призупинення контрактів поширюватися на інші роди військ.
За даними агенції, витрати армії на закупівлі за несекретними контрактами у 2024 фінансовому році сягнули $113,8 млрд.
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