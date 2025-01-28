Пентагон призупинив усі нові контракти для американської армії – Bloomberg

Пауза може тривати лише 10 днів, але потенційно може продовжуватися місяцями, заявили джерела агенції

Піт Гексет (Фото: Ron Sachs / EPA)

Міністр оборони США Піт Гексет призупинив усі нові контракти для армії, а також заявки на нові програми, що "викликає шок" в оборонній промисловості. Про це повідомила агенція Bloomberg з посиланням на два поінформовані джерела та відповідний електронний лист.

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Співбесідники розповіли, що пауза може тривати лише 10 днів, але потенційно може продовжуватися місяцями. Вони говорили на умовах анонімності, оскільки рішення Пентагону ще не було оприлюднене.

Затримка частково пов'язана з переглядом положень про різноманітність, рівність та інклюзивність у контрактах, але також нові адміністрації можуть використати її для оцінки пріоритетів та вивільнення фінансування. Водночас перегляд не впливає на виконання вже укладених контрактів.

Американська армія у своїй заяві підтвердила, що перегляд відбувається, але заявила, що "укладання контрактів триває", але водночас не надала жодних подробиць.

Пентагон не відповів на запит Bloomberg щодо коментаря. ЗМІ зазначає: неясно, чи буде призупинення контрактів поширюватися на інші роди військ.

За даними агенції, витрати армії на закупівлі за несекретними контрактами у 2024 фінансовому році сягнули $113,8 млрд.