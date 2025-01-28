Пентагон приостановил все новые контракты для американской армии – Bloomberg

Пауза может длиться всего 10 дней, но может продолжаться месяцами, заявили источники агенства

Пит Гексет (Фото: Ron Sachs/EPA)

Министр обороны США Пит Гексет приостановил все новые контракты для армии, а также заявки на новые программы, которые "вызывают шок" в оборонной промышленности. Об этом сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на два информированных источника и соответствующее электронное письмо.

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Собеседники рассказали, что пауза может длиться всего 10 дней, но потенциально может продолжаться месяцами. Они говорили на условиях анонимности, потому что решение Пентагона еще не было обнародовано.

Задержка частично связана с пересмотром положений о разнообразии, равенстве и инклюзивности в контрактах, но новые администрации могут использовать ее для оценки приоритетов и высвобождения финансирования. В то же время, пересмотр не влияет на выполнение уже заключенных контрактов.

Американская армия в своем заявлении подтвердила, что пересмотр происходит, но заявила, что "заключение контрактов продолжается", но при этом не предоставило никаких подробностей.

Пентагон не ответил на запрос Bloomberg по поводу комментария. СМИ отмечает: неясно, будет ли приостановление контрактов распространяться на другие войска.

По данным агентства, расходы армии на закупки по несекретным контрактам в 2024 финансовом году составили $113,8 млрд.