Росіяни атакували Покровськ та Краматорськ – загинули три людини, четверо постраждалих

Фото: Telegram Вадима Філашкіна

На Донеччині щонайменше три людини загинули й четверо отримали поранення через російські обстріли. Про це повідомив голова обладміністрації Вадим Філашкін.

Спочатку повідомлялося, що у Покровську загарбники вбили 41-річного чоловіка та 66-річну жінку, у Краматорську було поранено людину, обсяги пошкоджень встановлюються. У Розливі Великоновосілківської громади поранено двох людей від удару FPV-дроном.

Згодом стало відомо, що кількість жертв у Покровську зросла до трьох, ще одна людина отримала поранення.

Окрім цього, були встановлені особи двох людей, які загинули від російського удару по Сіверську 21 березня, додав Філашкін.

"Росіяни щодня б'ють по цивільних. Щодня – нові жертви. Тож будьте відповідальними! Евакуюйтесь!" – наголосив чиновник.

Фото: Telegram Вадима Філашкіна

Обласна прокуратура повідомила, що по обіді загарбники вчергове обстріляли Покровськ – на вулиці в одному з житлових кварталів загинув чоловік.

Містянка, яка перебувала біля будинку, отримала травми, що виявилися несумісними з життям, – жінка померла під час евакуації з місця події.

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У ніч проти 22 березня Росія атакувала Україну 179 дронами різних типів. Силам протиповітряної оборони вдалося збити 100 з них. У декількох областях є наслідки ворожих ударів.

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