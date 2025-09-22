Сили оборони уразили два склади окупантів з боєприпасами та дронами

ЗСУ уразили склади росіян (Ілюстрація: Генштаб ЗСУ)

Сили оборони уразили логістичний пункт розподілу дронів і полковий склад боєкомплекту росіян у Луганській області. Про це повідомив Генштаб Збройних Сил України.

За підтвердженими даними, ворог намагався організувати видачу боєприпасів різної номенклатури для 17-го танкового полку 70-ї мотострілецької дивізії поблизу тимчасово окупованої Богданівки Луганської області. Зокрема, окупантам, які діють у Донецькій області, планували роздати понад 19000 БпЛА різних типів.

Вантажівки доставили до польового складу танкового полку десятки тисяч мін, гранат і патронів різних типів, тисячі пострілів для танків (зокрема високоточні ЗУБК-14) та снарядів для артилерії.

В іншому випадку вантаж складався з різноманітних дронів ("Молнія", "Бумеранг", "Вандал новгородський", "Горинич" та інші) й супутнього устаткування (акумулятори, модулі зв’язку та відеопередавачі).

Першим був уражений логістичний пункт розподілу дронів – знищено величезні запаси ударних БпЛА ворога. Сталося це ще 18 серпня силами воїнів Оперативно-стратегічного угрупування військ "Дніпро".

Другий удар був нанесений по боєприпасах уже 18 вересня силами ЗСУ та Служба безпеки України. Знищено полковий склад БК у Луганській області. На додачу до цього згоріли й автівки ворога.