Силы обороны поразили два склада оккупантов с боеприпасами и дронами

ВСУ поразили склады россиян (Иллюстрация: Генштаб ВСУ)

Силы обороны поразили логистический пункт распределения дронов и полковой склад боекомплекта россиян в Луганской области. Об этом сообщил Генштаб Вооруженных Сил Украины.

По подтвержденным данным, враг пытался организовать выдачу боеприпасов различной номенклатуры для 17-го танкового полка 70-й мотострелковой дивизии вблизи временно оккупированной Богдановки Луганской области. В частности, оккупантам, действующим в Донецкой области, планировали раздать более 19000 БпЛА различных типов.

Грузовики доставили на полевой склад танкового полка десятки тысяч мин, гранат и патронов различных типов, тысячи выстрелов для танков (в частности высокоточные ЗУБК-14) и снарядов для артиллерии.

В другом случае груз состоял из различных дронов ("Молния", "Бумеранг", "Вандал новгородский", "Горыныч" и другие) и сопутствующего оборудования (аккумуляторы, модули связи и видеопередатчики).

Первым был поражен логистический пункт распределения дронов – уничтожены огромные запасы ударных БпЛА врага. Произошло это еще 18 августа силами воинов Оперативно-стратегической группировки войск "Днепр".

Второй удар был нанесен по боеприпасам уже 18 сентября силами ВСУ и Служба безопасности Украины. Уничтожен полковой склад БК в Луганской области. В дополнение к этому сгорели и машины врага.