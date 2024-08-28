Там, де це можливо, діти мають піти до школи офлайн – Зеленський

Володимир Зеленський (Фото: ОП)

У всіх регіонах України, де безпекова ситуація дозволяє це зробити, діти мають піти до школи офлайн. На цьому у своєму зверненні наголосив президент України Володимир Зеленський.

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Всі умови для цього під час підготовки до нового навчального рок мають забезпечити уряд, обласна влада та громади, сказав президент.

"І це пріоритет саме стратегічний. Це збереження нормальності в Україні, збереження можливостей для дітей здобувати нормальну освіту", – наголосив Зеленський.

В Україні має бути максимальна кількість відкритих шкіл, і "необхідні для цього рішення уряду зрозумілі", додав він.

За словами прем'єр-міністра Дениса Шмигаля, повернути до безпечного офлайн-навчання планують 300 000 школярів до кінця 2024 року – на будівництво укриттів для шкіл виділено 2,5 млрд грн.