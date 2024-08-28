Там, где это возможно, дети должны пойти в школу офлайн – Зеленский

Владимир Зеленский (Фото: ОП)

Во всех регионах Украины, где ситуация с безопасностью позволяет это сделать, дети должны пойти в школу офлайн. Это в своем обращении подчеркнул президент Украины Владимир Зеленский.

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Все условия для этого во время подготовки к новому учебному году должны обеспечить правительство, областная власть и общины, сказал президент.

"И это приоритет именно стратегический. Это сохранение нормальности в Украине, сохранение возможностей для детей получать нормальное образование", – подчеркнул Зеленский.

В Украине должно быть максимальное количество открытых школ, и "необходимые для этого решения правительства ясны", добавил он.

По словам премьер-министра Дениса Шмыгаля , вернуть в безопасное офлайн-обучение планируют 300 000 школьников до конца 2024 года – на строительство укрытий для школ выделено 2,5 млрд грн.