Трамп готує понад 100 указів, деякі введе в дію першого ж дня правління – AP

Сенатори-республіканці очікують, що Трамп повернеться до багатьох заходів на американсько-мексиканському кордоні, котрі діяли під час його першої каденції

Дональд Трамп (Фото: ALLISON ROBBERT / EPA)

Обраний президент США Дональд Трамп готує понад 100 виконавчих указів, деякі з яких будуть введені в дію у день його інавгурації 20 січня. Ці документи стосуються безпеки кордонів, депортацій та інших політичних пріоритетів, повідомляє Associated Press.

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За даними медіа, Трамп розповів про такі плани сенаторам-республіканцям під час закритої зустрічі на Капітолійському пагорбі: топрадник новообраного президента Стівен Міллер окреслив законодавцям заходи з безпеки кордонів та міграційного контролю, які, найімовірніше, будуть введені у дію "найближчим часом".

Так, союзники Трампа готують низку указів, які новий президент може швидко підписати, з широкого кола тем: від посилення контролю на мексиканському кордоні до розвитку енергетики, федеральних правил щодо робітничої сили, гендерної політики в школах та обов'язкових вакцин – серед інших обіцянок першого дня, які політик зробив під час своєї виборчої кампанії.

AP зазначає, що деякі з цих указів можуть бути значними, водночас інші можуть бути більш символічними посланнями стосовно напрямів політики нового президента. На думку медіа, завдяки цим указам Трамп готується використовувати владу "неперевіреними способами", оминаючи законодавчий апарат Конгресу.

Поінформовані Трампом та його командою сенатори очікують, що нова адміністрація скасує багато указів адміністрації Байдена й водночас внесе свої пропозиції.

Законодавці повідомили, що серед пропозицій на суму понад $100 млрд є закінчення будівництва стіни на кордоні між США та Мексикою та створення центрів, де мігранти могли б утримуватися під вартою до депортації.

Сенатори очікують, що Трамп повернеться до багатьох із заходів на американсько-мексиканському кордоні, котрі діяли під час його першої каденції, зокрема, щодо вимоги від мігрантів подавати заяви в інших країнах або залишатися у Мексиці, а не в'їжджати до Штатів, допоки їхні заяви обробляють, а також стосовно масштабних примусових дій з депортації тих, хто наразі перебуває у США без законних підстав.

Представник штату Оклахома Джеймс Ленкфорд, який очолював перемовини стосовно безпеки кордонів та імміграції в останньому Конгресі, очікує, що команда Трампа першочергово зосередиться на близько 1 млн мігрантів, які нещодавно в'їхали до країни, були засуджені за злочини або з різних причин не мають права залишатися на території США.