Трамп готовит более 100 указов, некоторые введет в действие в первый день правления – AP

Сенаторы-республиканцы ожидают, что Трамп вернется ко многим из мер на американо-мексиканской границе, действовавших во время его первой каденции

Дональд Трамп (Фото: ALLISON ROBBERT / EPA)

Выбранный президент США Дональд Трамп готовит более 100 исполнительных указов, некоторые из которых будут введены в действие в день его инаугурации 20 января. Эти документы касаются безопасности границ, депортаций и других политических приоритетов, сообщает Associated Press.

По данным медиа, Трамп рассказал о таких планах сенаторам-республиканцам во время закрытой встречи на Капитолийском холме: топ-советник новоизбранного президента Стивен Миллер очертил законодателям меры по безопасности границ и миграционного контроля, которые, скорее всего, будут введены в действие "в ближайшее время".

Так, союзники Трампа готовят ряд указов, которые новый президент может быстро подписать, по широкому кругу тем: от усиления контроля на мексиканской границе до развития энергетики, федеральных правил рабочей силы, гендерной политики в школах и обязательных вакцин – среди других обещаний первого дня, данных политиком во время своей избирательной кампании.

AP отмечает, что некоторые из этих указов могут быть значительными, в то же время другие – более символическими посланиями относительно направлений политики нового президента. По мнению медиа, благодаря этим указам Трамп готовится использовать власть "непроверенными способами", обходя законодательный аппарат Конгресса.

Осведомленные Трампом и его командой сенаторы ожидают, что новая администрация отменит многие указы администрации Байдена и одновременно внесет свои предложения.

Законодатели сообщили, что среди предложений на сумму более $100 млрд – окончание строительства стены на границе между США и Мексикой и создание центров, где мигранты могли бы содержаться под стражей до депортации.

Сенаторы ожидают, что Трамп вернется ко многим мерам на американо-мексиканской границе, действовавшим во время его первой каденции, в частности по требованию от мигрантов подавать заявления в других странах или оставаться в Мексике, а не въезжать в Штаты, пока их заявления обрабатываются, а также в отношении масштабных принудительных действий по депортации тех, кто находится в США без законных оснований.

Представитель штата Оклахома Джеймс Ленкфорд, возглавлявший переговоры по безопасности границ и иммиграции в последнем Конгрессе, ожидает, что команда Трампа в первую очередь сосредоточится на около 1 млн мигрантов, которые недавно въехали в страну, были осуждены за преступления или по разным причинам. оставаться на территории США.