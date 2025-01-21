У МЗС Ізраїлю пропонують передати Україні захоплену зброю російського виробництва
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Заступниця міністра закордонних справ Ізраїлю Шаррен Хаскель запропонувала передати Україні зброю російського виробництва, яку захопила ізраїльська армія. Україна сподівається на позитивне рішення у цьому питанні, повідомило українське посольство в Ізраїлі.

21 січня Хаскель зустрілася з послом України Євгеном Корнійчуком – той подякував посадовиці за ініціативу.

Згідно з ідеєю, Україні мають передати озброєння російського виробництва, яке ЦАХАЛ захопив у Лівані чи "будь-де у ворогів Ізраїлю.

"Відзначено, що ця ініціатива є важливим кроком у визнанні спільних загроз, з якими стикаються обидві країни. Українська сторона висловила сподівання на позитивне рішення цього питання", – йдеться у повідомленні посольства.

Також дипломати обговорили актуальні спільні виклики для обох країн, зокрема військову співпрацю Ірану та РФ, що становить загрозу національній безпеці і України, і Ізраїлю.

Корнійчук наголосив, що успішна протидія цій загрозі є одним зі спільних інтересів обох країн.

Також сторони обговорили питання активізації двосторонніх контактів на високому та найвищому рівнях, а також стосовно співпраці в економічній, консульській та гуманітарних сферах між Україною та Ізраїлем.

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