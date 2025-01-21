У МЗС Ізраїлю пропонують передати Україні захоплену зброю російського виробництва
Заступниця міністра закордонних справ Ізраїлю Шаррен Хаскель запропонувала передати Україні зброю російського виробництва, яку захопила ізраїльська армія. Україна сподівається на позитивне рішення у цьому питанні, повідомило українське посольство в Ізраїлі.
21 січня Хаскель зустрілася з послом України Євгеном Корнійчуком – той подякував посадовиці за ініціативу.
Згідно з ідеєю, Україні мають передати озброєння російського виробництва, яке ЦАХАЛ захопив у Лівані чи "будь-де у ворогів Ізраїлю.
"Відзначено, що ця ініціатива є важливим кроком у визнанні спільних загроз, з якими стикаються обидві країни. Українська сторона висловила сподівання на позитивне рішення цього питання", – йдеться у повідомленні посольства.
Також дипломати обговорили актуальні спільні виклики для обох країн, зокрема військову співпрацю Ірану та РФ, що становить загрозу національній безпеці і України, і Ізраїлю.
Корнійчук наголосив, що успішна протидія цій загрозі є одним зі спільних інтересів обох країн.
Також сторони обговорили питання активізації двосторонніх контактів на високому та найвищому рівнях, а також стосовно співпраці в економічній, консульській та гуманітарних сферах між Україною та Ізраїлем.
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