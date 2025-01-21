Ізраїль розпочинає контртерористичну операцію на західному березі річки Йордан

Наприкінці серпня 2024 року Ізраїль розпочав військову операцію в низці міст і селищ на півночі Західного берега

Беньямін Нетаньягу (Фото: ЕРА/Maya Alleruzzo)

Прем'єр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу оголосив про початок контртерористичної операції "Залізна стіна" на західному березі річки Йордан. Про це він написав у X.

Він заявив, що метою операції є "ліквідація тероризму" в місті Дженін, розташованому на території Палестинської автономії на Західному березі річки Йордан.

"Це ще один крок до досягнення поставленої нами мети – зміцнення безпеки в Юдеї та Самарії. Ми діємо методично і рішуче проти іранської осі, куди б вона не спрямовувала свою зброю – в Газу, Ліван, Сирію, Ємен, Юдею і Самарію", – написав Нетаньягу.

Наприкінці серпня 2024 року Ізраїль розпочав військову операцію в низці міст і селищ на півночі Західного берега. У рамках цієї операції проводилися, зокрема, рейди. Через кілька днів ізраїльські війська покинули місто Дженін.

7 жовтня 2023 року терористи ХАМАС завдали масованого ракетного удару по Ізраїлю та увірвалися на його територію. Жертвами атаки стали близько 1200 людей. Бойовики також захопили понад 240 заручників.

Після цього Ізраїль розпочав воєнну операцію у секторі Гази.

17 жовтня 2024 року Ізраїль заявив про ймовірну ліквідацію лідера ХАМАС Ях'ї Сінвара.

15 січня 2025 року Ізраїль та ХАМАС домовилися про перемир'я та звільнення заручників. Про це заявив Трамп та підтвердив Байден.