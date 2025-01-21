Ізраїль розпочинає контртерористичну операцію на західному березі річки Йордан
Беньямін Нетаньягу (Фото: ЕРА/Maya Alleruzzo)

Прем'єр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу оголосив про початок контртерористичної операції "Залізна стіна" на західному березі річки Йордан. Про це він написав у X.

Він заявив, що метою операції є "ліквідація тероризму" в місті Дженін, розташованому на території Палестинської автономії на Західному березі річки Йордан.

"Це ще один крок до досягнення поставленої нами мети – зміцнення безпеки в Юдеї та Самарії. Ми діємо методично і рішуче проти іранської осі, куди б вона не спрямовувала свою зброю – в Газу, Ліван, Сирію, Ємен, Юдею і Самарію", – написав Нетаньягу.

Наприкінці серпня 2024 року Ізраїль розпочав військову операцію в низці міст і селищ на півночі Західного берега. У рамках цієї операції проводилися, зокрема, рейди. Через кілька днів ізраїльські війська покинули місто Дженін.

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