Израиль начинает контртеррористическую операцию на западном берегу реки Иордан

В конце августа 2024 года Израиль начал военную операцию в ряде городов и селений на севере Западного берега

Биньямин Нетаньяху (Фото: ЕРА/Maya Alleruzzo)

Премьер Израиля Беньямин Нетаньяху объявил о начале контртеррористической операции "Железная стена" на западном берегу реки Иордан. Об этом он написал в X.

Он заявил, что целью сделки является "ликвидация терроризма" в городе Дженин, расположенном на территории Палестинской автономии на Западном берегу реки Иордан.

"Это еще один шаг к достижению поставленной нами цели – укрепление безопасности в Иудее и Самарии. Мы действуем методично и решительно против иранской оси, куда бы она ни направляла свое оружие – в Газу, Ливан, Сирию, Йемен, Иудею и Самарию", – написал Нетаньяху.

В конце августа 2024 Израиль начал военную операцию в ряде городов и поселков на севере Западного берега. В рамках этой операции проводились, в частности, рейды. Через несколько дней израильские войска покинули город Дженин.

7 октября 2023 года террористы ХАМАС нанесли массированный ракетный удар по Израилю и ворвались на его территорию. Жертвами атаки стали около 1200 человек. Боевики также захватили более 240 заложников.

После этого Израиль начал военную операцию в секторе Газа.

17 октября 2024 года Израиль заявил о вероятной ликвидации лидера ХАМАС Яхьи Синвара.

15 января 2025 года Израиль и ХАМАС договорились о перемирии и освобождении заложников. Об этом заявил Трамп и подтвердил Байден.