В МИД Израиля предлагают передать Украине захваченное оружие российского производства

"Отмечено, что эта инициатива является важным шагом в признании общих угроз, с которыми сталкиваются обе страны", – заявило украинское посольство

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Замминистра иностранных дел Израиля Шаррен Хаскель предложила передать Украине оружие российского производства, которое захватила израильская армия. Украина надеется на положительное решение по этому вопросу, сообщило украинское посольство в Израиле.

21 января Хаскель встретилась с послом Украины Евгением Корнийчуком – тот поблагодарил чиновника за инициативу.

Согласно идее, Украине должны передать вооружение российского производства, которое ЦАХАЛ захватил в Ливане или "где-нибудь у врагов Израиля".

"Отмечено, что эта инициатива – важный шаг в признании общих угроз, с которыми сталкиваются обе страны. Украинская сторона выразила надежду на положительное решение этого вопроса", – говорится в сообщении посольства.

Также дипломаты обсудили актуальные общие вызовы для обеих стран, в частности, военное сотрудничество Ирана и РФ, представляющее угрозу национальной безопасности и Украины, и Израиля.

Корнийчук подчеркнул, что успешное противодействие этой угрозе является одним из общих интересов обеих стран.

Также стороны обсудили вопросы активизации двусторонних контактов на высоком и высоком уровне, а также о сотрудничестве в экономической, консульской и гуманитарных сферах между Украиной и Израилем.

После ликвидации лидера проиранской группировки Хезболла Хасана Насраллы, 1 октября 2024 года Израиль объявил о начале наземной операции на юге Ливана, чтобы защититься от атак организации. Глава Пентагона заявил, что Израиль имеет право на самооборону, а президент Ирана осудил действия ЦАХАЛ.

15 января 2025 года Израиль и ХАМАС договорились о перемирии в секторе Газа и освобождении заложников.

Уже 21 января премьер Израиля объявил о начале контртеррористической операции "Железная стена" на западном берегу реки Иордан.