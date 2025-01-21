В МИД Израиля предлагают передать Украине захваченное оружие российского производства
Замминистра иностранных дел Израиля Шаррен Хаскель предложила передать Украине оружие российского производства, которое захватила израильская армия. Украина надеется на положительное решение по этому вопросу, сообщило украинское посольство в Израиле.
21 января Хаскель встретилась с послом Украины Евгением Корнийчуком – тот поблагодарил чиновника за инициативу.
Согласно идее, Украине должны передать вооружение российского производства, которое ЦАХАЛ захватил в Ливане или "где-нибудь у врагов Израиля".
"Отмечено, что эта инициатива – важный шаг в признании общих угроз, с которыми сталкиваются обе страны. Украинская сторона выразила надежду на положительное решение этого вопроса", – говорится в сообщении посольства.
Также дипломаты обсудили актуальные общие вызовы для обеих стран, в частности, военное сотрудничество Ирана и РФ, представляющее угрозу национальной безопасности и Украины, и Израиля.
Корнийчук подчеркнул, что успешное противодействие этой угрозе является одним из общих интересов обеих стран.
Также стороны обсудили вопросы активизации двусторонних контактов на высоком и высоком уровне, а также о сотрудничестве в экономической, консульской и гуманитарных сферах между Украиной и Израилем.
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