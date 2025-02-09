У понеділок, 10 лютого, 15 годин діятимуть обмеження потужності для промисловості та бізнесу

Причиною таких заходів є пошкодження енергооб’єктів під час попередніх російських ракетно-дронових атак

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На понеділок, 10 лютого, заплановані обмеження потужності для промисловості та бізнесу, але обмеження світла для побутових споживачів наразі не прогнозуються. Про це повідомила національна енергетична компанія "Укренерго".

Обмеження для промисловості та бізнесу плануються впродовж 15 годин: з 6:00 до 21:00.

Причиною таких заходів є пошкодження енергооб’єктів під час попередніх російських ракетно-дронових атак, зауважили в Укренерго.

"Енергетики працюють над тим, щоб якнайшвидше повернути в роботу пошкоджене ворогом обладнання. Відключення для побутових споживачів наразі не прогнозуються", – додали у компанії.

Водночас там визнали, що час застосування та обсяг обмежень протягом доби можуть змінитись. Інформація оновлюватиметься на офіційних ресурсах місцевих обленерго.

Укренерго закликало ощадливо споживати енергію та не вмикати декілька потужних електроприладів одночасно.

6 лютого у низці областей ввели аварійні відключення світла через наслідки атак Росії. Першочергово відключали промислових споживачів (там, де це було можливо), а також обмеження не застосовували для побутових споживачів, за винятком аварійних ситуацій у межах конкретних обленерго.