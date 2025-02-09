10 февраля будут действовать ограничения мощности для промышленности и бизнеса

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В понедельник, 10 февраля, запланированы ограничения мощности для промышленности и бизнеса, но ограничения света для бытовых потребителей пока не прогнозируются. Об этом сообщила национальная энергетическая компания "Укрэнерго".

Ограничения для промышленности и бизнеса планируются в течение 15 часов: с 6:00 до 21:00.

Причиной таких мер является повреждение энергообъектов во время предыдущих российских ракетно-дроновых атак, отметили в Укрэнерго.

"Энергетики работают над тем, чтобы как можно быстрее вернуть в работу поврежденное врагом оборудование. Отключения для бытовых потребителей пока не прогнозируются", – добавили в компании.

В то же время там признали, что время применения и объем ограничений в течение суток могут измениться. Информация будет обновляться на официальных ресурсах местного облэнерго.

Укрэнерго призвало экономно потреблять энергию и не включать несколько мощных электроприборов одновременно.

6 февраля в ряде областей ввели аварийные отключения света из-за последствий атак России. В первую очередь отключали промышленных потребителей (там, где это было возможно), а также ограничения не применяли для бытовых потребителей, за исключением аварийных ситуаций в рамках конкретных облэнерго.