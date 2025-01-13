У Сумській області через російський безпілотник знеструмлено 185 населених пунктів

Об'єкти критичної інфраструктури та життєзабезпечення перейшли на резервне живлення

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Російський дрон впав на території об'єкта критичної інфраструктури на Сумщині – знеструмлено 185 населених пунктів. Про це повідомила обласна військова адміністрація.

Пошкоджений об'єкт розташований у Путивльській громаді.

Попередньо, обійшлося без постраждалих.

Через удар без енергопостачання залишилось 185 населених пунктів Конотопського та Сумського районів.

Проходять аварійно-відновлювальні роботи, об'єкти критичної інфраструктури та життєзабезпечення перейшли на резервне живлення.

Путивль – місто на Сумщині, розташоване на відстані близько 24 кілометрів від російсько-українського кордону.

Мапа: Deepstate