У Сумській області через російський безпілотник знеструмлено 185 населених пунктів
Російський дрон впав на території об'єкта критичної інфраструктури на Сумщині – знеструмлено 185 населених пунктів. Про це повідомила обласна військова адміністрація.
Пошкоджений об'єкт розташований у Путивльській громаді.
Попередньо, обійшлося без постраждалих.
Через удар без енергопостачання залишилось 185 населених пунктів Конотопського та Сумського районів.
Проходять аварійно-відновлювальні роботи, об'єкти критичної інфраструктури та життєзабезпечення перейшли на резервне живлення.
Путивль – місто на Сумщині, розташоване на відстані близько 24 кілометрів від російсько-українського кордону.
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- Протиповітряна оборона збила 78 ворожих БпЛА, є пошкодження у кількох областях.