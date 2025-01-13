В Сумской области из-за российского беспилотника обесточено 185 населенных пунктов
Иллюстративное фото: Depositphotos

Российский дрон упал на территории объекта критической инфраструктуры в Сумской области – обесточено 185 населенных пунктов. Об этом сообщила областная военная администрация.

Поврежденный объект расположен в Путивльской общине.

Предварительно обошлось без пострадавших.

Из-за удара без энергоснабжения осталось 185 населенных пунктов Конотопского и Сумского районов.

Проходят аварийно-восстановительные работы, объекты критической инфраструктуры и жизнеобеспечения перешли на резервное питание.

Путивль – город на Сумщине, расположенный на расстоянии около 24 километров от российско-украинской границы.

Карта: Deepstate
Карта: Deepstate
  • В ночь на 13 января Россия атаковала Украину 110 ударными дронами и беспилотниками-имитаторами.
  • Противовоздушная оборона сбила 78 вражеских БПЛА, есть повреждения в нескольких областях.
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