В Сумской области из-за российского беспилотника обесточено 185 населенных пунктов

Объекты критической инфраструктуры и жизнеобеспечения перешли на резервное питание

Иллюстративное фото: Depositphotos

Российский дрон упал на территории объекта критической инфраструктуры в Сумской области – обесточено 185 населенных пунктов. Об этом сообщила областная военная администрация.

Поврежденный объект расположен в Путивльской общине.

Предварительно обошлось без пострадавших.

Из-за удара без энергоснабжения осталось 185 населенных пунктов Конотопского и Сумского районов.

Проходят аварийно-восстановительные работы, объекты критической инфраструктуры и жизнеобеспечения перешли на резервное питание.

Путивль – город на Сумщине, расположенный на расстоянии около 24 километров от российско-украинской границы.

Карта: Deepstate