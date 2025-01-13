В Сумской области из-за российского беспилотника обесточено 185 населенных пунктов
Российский дрон упал на территории объекта критической инфраструктуры в Сумской области – обесточено 185 населенных пунктов. Об этом сообщила областная военная администрация.
Поврежденный объект расположен в Путивльской общине.
Предварительно обошлось без пострадавших.
Из-за удара без энергоснабжения осталось 185 населенных пунктов Конотопского и Сумского районов.
Проходят аварийно-восстановительные работы, объекты критической инфраструктуры и жизнеобеспечения перешли на резервное питание.
Путивль – город на Сумщине, расположенный на расстоянии около 24 километров от российско-украинской границы.
- В ночь на 13 января Россия атаковала Украину 110 ударными дронами и беспилотниками-имитаторами.
- Противовоздушная оборона сбила 78 вражеских БПЛА, есть повреждения в нескольких областях.