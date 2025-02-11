Україна спростувала заяву Карлсона, нібито ЗСУ продають зброю наркокартелям

Речник МЗС наголосив, що жодна з численних інспекцій США не виявила ніяких зловживань

Такер Карлсон (Фото: JIM LO SCALZO / EPA)

Проросійський американський ведучий Такер Карлсон заявив, нібито українська армія продає зброю на чорному ринку. Речник Міністерства закордонних справ Георгій Тихий назвав ці слова брехнею.

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"Це брехня. Насправді відстежується кожна одиниця військової техніки, яка доставляється в Україну", – наголосив він.

За словами Тихого, уся поставлена Україні зброя контролюється належними механізмами.

Речник акцентував, що жодна з численних інспекцій США не виявила ніяких зловживань.

Напередодні в одному з подкастів Карлсон заявив, буцімто українські військові продають американську зброю на чорному ринку, зокрема наркокартелям. Жодних доказів цьому він не навів.