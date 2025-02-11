Україна спростувала заяву Карлсона, нібито ЗСУ продають зброю наркокартелям
Проросійський американський ведучий Такер Карлсон заявив, нібито українська армія продає зброю на чорному ринку. Речник Міністерства закордонних справ Георгій Тихий назвав ці слова брехнею.
"Це брехня. Насправді відстежується кожна одиниця військової техніки, яка доставляється в Україну", – наголосив він.
За словами Тихого, уся поставлена Україні зброя контролюється належними механізмами.
Речник акцентував, що жодна з численних інспекцій США не виявила ніяких зловживань.
Напередодні в одному з подкастів Карлсон заявив, буцімто українські військові продають американську зброю на чорному ринку, зокрема наркокартелям. Жодних доказів цьому він не навів.
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