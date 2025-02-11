Спикер МИД подчеркнул, что ни одна из многочисленных инспекций США не выявила никаких злоупотреблений

Такер Карлсон (Фото: JIM LO SCALZO / EPA)

Пророссийский американский ведущий Такер Карлсон заявил, что якобы украинская армия продает оружие на черном рынке. Спикер Министерства иностранных дел Георгий Тихий назвал эти слова ложью.

"Это ложь. На самом деле отслеживается каждая единица доставляемой в Украину военной техники", – подчеркнул он.

По словам Тихого, все поставленное Украине оружие контролируется надлежащими механизмами.

Спикер акцентировал, что ни одна из многочисленных инспекций США не выявила никаких злоупотреблений.

Накануне в одном из подкастов Карлсон заявил, что украинские военные якобы продают американское оружие на черном рынке, в том числе наркокартелям. Никаких доказательств этому он не привел.