Україна узгодила свої санкції проти Росії з шістьма пакетами Євросоюзу – нові укази Зеленського
Україна синхронізувала свої санкції проти Росії та її поплічників з шістьма пакетами обмежень від Євросоюзу – президент Володимир Зеленський підписав відповідні укази. Про це повідомили в Офісі глави держави.
Президент увів у дію три рішення Ради національної безпеки й оборони щодо застосування санкцій. Це перший етап утілення рішення РНБО про синхронізацію українських обмежень із тими, що запровадили ЄС та інші учасники Групи семи (G7).
В цілому під санкції потрапили 403 фізичних та 188 юридичних осіб. У такий спосіб, Україна синхронізувала свої санкції з 9-м, 10-м, 11-м, 12-м, 13-м та 14-м санкційними пакетами Євросоюзу.
Окрім цього, Київ синхронізував обмеження проти осіб, причетних до порушення прав людини в Білорусі та Ірані. В останньому санкції запроваджено й проти тих, хто пов'язаний з військовою підтримкою Росії.
"Наша держава продовжує підготовку наступних санкційних пакетів для повної синхронізації санкційної політики з партнерами. Україна очікує від міжнародної спільноти максимального відображення та підтримки українських санкцій у відповідних національних рішеннях", – підсумували в Офісі президента.
- 29 червня Зеленський повідомив про синхронізацію 13-го та 14-го пакетів санкцій і відповідну роботу стосовно Ірану.
- Наступного дня, перед зустріччю з главою МЗС Німеччини, президент закликав Берлін вплинути на позицію угорської влади щодо ухвалення 18-го пакета.