Украина согласовала санкции против России с шестью пакетами ЕС – новые указы Зеленского
Украина синхронизировала свои санкции против России и ее пособников с шестью пакетами ограничений от Европейского союза – президент Владимир Зеленский подписал соответствующие указы. Об этом сообщили в Офисе главы государства.
Президент ввел в действие три решения Совета национальной безопасности и обороны о применении санкций. Это первый этап реализации решения СНБО о синхронизации украинских ограничений с теми, которые ввели ЕС и другие участники Группы семи (G7).
В общей сложности под санкции попали 403 физических и 188 юридических лиц. Таким образом, Украина синхронизировала свои санкции с 9-м, 10-м, 11-м, 12-м, 13-м и 14-м пакетами санкций Европейского союза.
Кроме того, Киев синхронизировал ограничения против лиц, причастных к нарушениям прав человека в Беларуси и Иране. В последнем санкции введены и против тех, кто связан с военной поддержкой России.
"Наша страна продолжает подготовку последующих пакетов санкций для полной синхронизации санкционной политики с партнерами. Украина ожидает от международного сообщества максимального отражения и поддержки украинских санкций в соответствующих национальных решениях", – резюмировали в Офисе президента.
- 29 июня Зеленский сообщил о синхронизации 13-го и 14-го пакетов санкций и о соответствующей работе в отношении Ирана.
- На следующий день, перед встречей с главой МИД Германии, президент призвал Берлин повлиять на позицию венгерских властей насчет принятия 18-го пакета.