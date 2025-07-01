Украина согласовала санкции против России с шестью пакетами ЕС – новые указы Зеленского

Владимир Зеленский (Фото: Benjamin Girette / EPA)

Украина синхронизировала свои санкции против России и ее пособников с шестью пакетами ограничений от Европейского союза – президент Владимир Зеленский подписал соответствующие указы. Об этом сообщили в Офисе главы государства.

Президент ввел в действие три решения Совета национальной безопасности и обороны о применении санкций. Это первый этап реализации решения СНБО о синхронизации украинских ограничений с теми, которые ввели ЕС и другие участники Группы семи (G7).

В общей сложности под санкции попали 403 физических и 188 юридических лиц. Таким образом, Украина синхронизировала свои санкции с 9-м, 10-м, 11-м, 12-м, 13-м и 14-м пакетами санкций Европейского союза.

Кроме того, Киев синхронизировал ограничения против лиц, причастных к нарушениям прав человека в Беларуси и Иране. В последнем санкции введены и против тех, кто связан с военной поддержкой России.

"Наша страна продолжает подготовку последующих пакетов санкций для полной синхронизации санкционной политики с партнерами. Украина ожидает от международного сообщества максимального отражения и поддержки украинских санкций в соответствующих национальных решениях", – резюмировали в Офисе президента.