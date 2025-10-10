Українські підлітки вчилися цифровій безпеці в таборі у Франції

На правах реклами



36 дітей українських воїнів повернулися з табору "Cyber Camp Vosges" у Франції, де отримали навички цифрової безпеки та грамотності.

Зокрема, українські підлітки навчалися захисту особистих онлайн-акаунтів, налаштуванню приватності та розпізнаванню фішингу, захисту персональних даних, роботі з інструментами OSINT (розвідки на основі відкритих джерел), а також безпечному користуванню штучним інтелектом.

Навчальна програма була поєднана з відпочинком та екскурсійною програмою.

Табір організували українська безоплатна гаряча лінія з цифрової безпеки Nadiyno.org і членкиня міської ради Страсбурга та експертка з цифрового права Каролін Зорн спільно з благодійним фондом Brothers in Arms за підтримки Crédit Mutuel Alliance Fédérale, асоціації Support Action Ukraine й Club de la Presse Strasbourg-Europe.

За даними Google, майже 80% українських підлітків проводять понад 3 години онлайн щодня.

"Підлітки – одна з найперспективніших та, водночас, найвразливіших аудиторій у роботі Nadiyno.org. Вони найактивніше використовують Інтернет для спілкування, навчання та розваг. Однак часто не можуть належним чином захистити себе як користувачів онлайн-сервісів через відсутність розуміння цифрових загроз. Ми поставили собі за мету навчати молоде покоління українців цим важливим навичкам. Крім того, ми заохочуємо наших студентів після тренінгів ставати амбасадорами безпеки в Інтернеті – серед однокласників, друзів та рідних. Ми віримо, що інвестиція в цифрову грамотність молоді зміцнює кіберстійкість країни. Ми відкриті до партнерств – з ГО, бізнесом, державою – для спільного запуску тренінгів з цифрової безпеки для українських підлітків. Давайте посилювати кіберстійкість України разом", – Олександра Марченко, керівниця Nadiyno.org.

"Діти в Україні переживають дуже важкі часи. Я була рада співпрацювати з Nadiyno та дати цим хлопцям і дівчатам можливість трохи відволіктися та відпочити й, разом з тим, отримати такі важливі навички в умовах гібридної війни, яку веде агресор", – Каролін Зорн.

"Ці кілька днів допомогли мені покращити навички з цифрової безпеки. Я налаштувала двофакторну автентифікацію для своїх акаунтів, навчилася розпізнавати, на перший погляд, неочевидні методи зламу, як-от через публічний Wi-Fi. А ще мені сподобалося генерувати зображення та відео з допомогою ШІ. Корисно було послухати, як безпечно користуватися ШІ й чому не варто ділитися з ним особистою інформацією", – прокоментувала свою участь Катя* з Запоріжжя.

"Я вважаю, що у школі має бути додатковий курс, який би розповідав про кібербезпеку та кібергігієну. Про те, що дуже важливо зберігати свою приватність та не поширювати свої особисті дані в Інтернеті. Це – те, що має знати кожен учень", – додала інша учасниця Анна*.

У планах команди Nadiyno.org масштабування цього проєкту й на території України, аби якомога більше дітей могли безпечно користуватися інтернет-технологіями.