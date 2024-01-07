"Ворог змінює акценти". Росія стала більше атакувати дронами прифронтові області

Юрій Ігнат (Фото - скриншот з відео)

Росія стала більше атакувати дронами прифронтові області, сказав в ефірі єдиного телемарафону речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат.

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"Типова атака. Не відрізняється показник від 5 числа, фактично однакова картинка", – сказав він, коментуючи останню повітряну атаку з боку Росії.

Протиповітряній обороні вдалося збити 75% російських "шахедів" – 21 із 28-ми.

Якби маршрут дронів був довшим, цей відсоток, можливо, був би більшим, але "ворог дещо змінює акценти атак на прифронтові території, не завжди дрони летять до Хмельниччини й далі на захід".

Ігнат розказав, що знищенням БпЛА зараз переважно займаються мобільні групи, а зенітні керовані ракети економлять на випадок таких масованих атак, які були 29 грудня і 2 січня.

"Лякати Україну ніхто не збирається. У нас іде нормоване постачання ракет. Відбулись дві такі величезні атаки. Так, ми витратили якусь кількість запасів, і йдуть зараз процеси, щоб забезпечувати Україну тією нормою ракет, які потрібні для відбиття повітряного нападу", – сказав він.