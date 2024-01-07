"Враг смещает акценты". Россия стала больше атаковать дронами прифронтовые области

Юрий Игнат назвал "типичной" ночную воздушную атаку 7 января и рассказал, что "шахеды" в основном сбивают мобильные группы

Юрий Игнат (Фото - скриншот из видео)

Россия стала больше атаковать дронами прифронтовые области, сказал в эфире единого телемарафона спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат.

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"Типичная атака. Не отличается показатель от 5 числа, фактически одинаковая картинка", — сказал он, комментируя последнюю воздушную атаку со стороны России.

Противовоздушной обороне удалось сбить 75% российских "шахедов" – 21 из 28-ми.

Если бы маршрут дронов был длиннее, этот процент, возможно, был бы больше, но "враг несколько смещает акценты атак на прифронтовые территории, не всегда дроны летят в Хмельницкую область и дальше на запад".

Игнат рассказал, что уничтожением БпЛА сейчас в основном занимаются мобильные группы, а зенитные управляемые ракеты экономят на случай массированных атак, которые были 29 декабря и 2 января.

"Пугать Украину никто не собирается. У нас идет нормированная поставка ракет. Произошли две такие огромные атаки. Да, мы потратили какое-то количество запасов, и идут сейчас процессы, чтобы обеспечивать Украину той нормой ракет, которые нужны для отражения воздушного нападения", — сказал он.