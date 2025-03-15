Якщо союзники запропонують розмістити ядерну зброю, то Литва може переглянути Конституцію

Міністерка оборони Литви Довіле Шакалене (Фото: Rafal Guz / EPA)

Якщо союзники Литви ухвалять реальні рішення з розміщення ядерної зброї або її компонентів на її території, то варто оцінити можливості внести відповідні зміни до Конституції країни. Про це заявила литовська міністерка оборони Довіле Шакалене, повідомляє медіа Delfi.

"Ми вважаємо, що необхідно оцінити можливості внесення змін до статті 137 Конституції Литовської Республіки, якщо наші союзники запропонують певні реальні плани розміщення ядерної зброї або її компонентів у Литві, а також переглянути інші зобов'язання", – розповіла посадовиця.

Згідно зі 137 статтею Конституції Литви на території країни не може бути зброї масового ураження та військових баз іноземних країн.

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Шакалене зазначила, що конкретних пропозицій від союзників наразі немає, проте Литва повинна бути готова до ухвалення відповідних рішень у випадку зміни ситуації.

"Тому моя позиція як міністра оборони полягає в тому, що нам все ж таки слід ініціювати глибше обговорення та оцінку цього питання", – підсумувала чиновниця.

5 березня президент Франції Макрон звернувся до нації й, зокрема, запропонував використовувати ядерний потенціал для захисту європейських союзників.

9 березня майбутній німецький канцлер заявив, що хотів би провести переговори з Францією та Великою Британією стосовно спільного використання ядерної зброї, але не як заміну ядерного захисту Європи з боку США.

13 березня президент Польщі Дуда закликав Сполучені Штати розмістити ядерну зброю на території Польщі як засіб стримування майбутньої російської агресії.